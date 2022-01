Lebensmittelwarnung : Alnatura ruft gemahlene Erdmandeln zurück

Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen ruft der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura das Produkt „gemahlene Erdmandeln“ zurück. Welche Ware betroffen ist, erkennen Verbraucher am Mindesthaltbarkeitsdatum.

Die Firma Alnatura hat gemahlene Erdmandeln zurückgerufen. Betroffen seien die Mindesthaltbarkeitsdaten 12.02.22, 15.07.22 und 14.09.22, hieß es in dem auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. In einer Probe seien Salmonellen nachgewiesen worden, so das Unternehmen in einer Mitteilung auf der Homepage. Die Ware sei bereits aus dem Verkauf g...

