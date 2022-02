Politik : AOK: Nur jede fünfte Pflegeeinrichtung zahlt nach Tarif

In nur etwa jeder fünften der knapp 600 Hamburger Pflegeeinrichtungen wird nach Tarif bezahlt. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Pflegekassen, wie die AOK Rheinland/Hamburg am Montag mitteilte. Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung, nach der die Pflegekassen ab 1. September dieses Jahres Versorgungsverträge nur noch mit Einrichtungen abschließen dürfen, die ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen. Diejenigen, in denen bereits nach Tarif bezahlt wird, mussten in den letzten Monaten ihre Daten an die Pflegekassen übermitteln.

Laut der Erhebung kommen in Hamburg aktuell insgesamt 13 Tarifverträge oder kirchliche Arbeitsrechtsregelungen bei der Bezahlung der Pflegekräfte zur Anwendung. 121 stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste halten sich demnach daran. „Die Rückmeldungen der Einrichtungen zeigen, dass die Situation in Hamburg damit unter dem bundesweiten...

