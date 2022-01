Politik : Behörde: Hersteller zieht fehlerhafte Corona-Tests zurück

Vor allem in Hamburgs Schulen war der Ärger groß. Ständig fielen bei Schülerinnen und Schülern Corona-Tests positiv aus, obwohl tatsächlich gar keine Viren vorhanden waren. Nun hat der Hersteller reagiert. Doch Schulsenator Ties Rabe (SPD) schäumt trotzdem.

Der Hersteller der vor allem an Hamburger Schulen in die Kritik geratenen Corona-Schnelltests hat nach Angaben der Gesundheitsbehörde fehlerhafte Chargen zurückgerufen. Die Hansestadt sei über einen Rückruf des Herstellers informiert worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Restmengen der betroffenen Charge seien gesperrt worden. Als Grund für den R...

