Politik : Buchholz für Lockerungen in Gastronomie

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat für Hotels und Gastronomie Lockerungen der bestehenden Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. „Die 2G-Plus-Regeln müssen aus meiner Sicht spätestens zum Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats fallen“, sagte Buchholz am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Gilt 2G-Plus, muss zusätzlich ein negativer Test oder der Nachweis einer Boosterimpfung vorliegen. Am Abend wollte die Jamaika-Koalition über ihre Erwartungen an die Bund-Länder-Beratungen zum Umgang mit Corona am Mittwoch beraten. Es sei notwendig und möglich, auch den Diskotheken, der Veranst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.