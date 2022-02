Politik : Bund-Länder-Runde: Landtag soll Pandemie-Leitlinien anpassen

Wie viele staatliche Vorschriften sind noch nötig, um aus der Corona-Krise herauszukommen? Kann nach zwei Jahren Pandemie nicht viel stärker auf Eigenverantwortung der Bürger gesetzt werden? Das beschäftigt den NRW-Landtag und die bevorstehende Bund-Länder-Runde.

Der nordrhein-westfälische Landtag soll in der kommenden Woche die Eckpfeiler für den Umgang der Landesregierung mit der Corona-Pandemie anpassen. CDU und FDP haben einen Antrag für die Aktualisierung der sogenannten pandemischen Leitlinien vorgelegt. Sie sollen am Donnerstag beschlossen werden - direkt im Anschluss an eine Unterrichtung des Parlaments...

