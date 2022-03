Gesundheit-fitness : Corn Dogs erobern die Fingerfoodszene

Ob als Streetfood oder selbst gemacht für Kindergeburtstag, Fernsehabend und Partynacht - Corn Dogs erfüllen geschmacklich nahezu alle Wünsche. Jetzt macht der US-Foodhit auch in Europa Furore.

Snacks am Stiel sehen appetitlich aus und sind unkompliziert zu essen. Warum also statt Eis oder Käsewürfeln nicht auch mal Würstchen, Gemüse oder Shrimps aufspießen? Ganz anders als etwa bei einem Döner ist bei den teigummantelten Corn Dogs unfallfreier Genuss garantiert. Doch was genau sind Corn Dogs? Der Klassiker sind Würstchen, etwa Hot-Dog-Würstc...

