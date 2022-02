Pandemie : Corona-Impfungen in Apotheken gestartet

Beim Impfen soll es keine Staus mehr geben. Auch Apotheken dürfen nun gegen Corona impfen. Einen Tag vor dem Stichtag geht es in NRW los - bei überraschend reger Nachfrage.

In Nordrhein-Westfalen haben die Corona-Impfungen in Apotheken begonnen. In Düsseldorf impfte am Montag ein Apotheker mehrere Menschen. Der Start erfolgte damit in NRW schon einen Tag vor dem bundesweit dafür angekündigten Stichtag 8. Februar. Die Hausärzteverbände in Nordrhein-Westfalen hatten das zusätzliche Impfangebot durch Apotheker kritisiert, w...

