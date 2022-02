Politik : Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter stagnierend

Die Corona-Wochen-Inzidenz in Schleswig-Holstein verharrt weiterhin etwa auf einer Höhe. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch bei 749,7 - nach 755,6 am Dienstag. Seit Samstag pendelt der Wert in dieser Größenordnung. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel noch Werte über 880 registriert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.