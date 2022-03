Gesundheitsfakten : Diese positiven Effekte hat Sonnenlicht auf unseren Körper

Endlich kommt nach dem langen Winter die Sonne wieder heraus. Die Wärme auf der Haut ist eine Wohltat. Aber was bewirkt Sonnenlicht eigentlich wirklich im Körper? Und wieso hebt es gleich unsere Laune an? Auf diese drei Arten tut Sonnenschein uns erwiesenermaßen gut.

Menschen brauchen Sonnenschein nachweislich für das Wohlbefinden. Scheint die Sonne, fühlen wir uns gleich weniger matt und Sorgen scheinen zu schrumpfen. Aber warum ist das so? Und was genau bewirkt Sonnenschein im Körper? 1. Immunsystem-Boost durch Sonnenschein Sonnenlicht, genauer gesagt die UV-Strahlung, ist wichtig, um in unserem Körper Vitamin-D...

