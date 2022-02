Panorama : Eine Nummer für den Notfall

Wähle 112 und Hilfe kommt herbei. Mit diesem Reim kann man sich die Notrufnummer gut merken. Auch Kinder sollten sie kennen. Ein Experte sagt: „Ein Kind kann in Situationen kommen, wo es Hilfe braucht oder wo es merkt, dass andere Hilfe brauchen.“

Es kann also passieren, dass auch du einmal den Notruf wählen musst. Wichtig ist dann, alle Fragen des Rettungsdienstes zu beantworten. Du sagst, wo etwas geschehen ist, wer anruft, was passiert ist und wie viele Menschen betroffen sind. Anschließend wartest du auf weitere Rückfragen. Leider sind die Anrufenden manchmal so nervös, dass sie zu früh aufl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.