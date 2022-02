Politik : Hamburgs Inzidenz sinkt weiter: Weniger als 1000 neue Fälle

Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Sonntag weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 1519,2 an - nach 1541,0 am Samstag und 1860,9 vor einer Woche. Die Behörde weist aber nach wie vor darauf hin, dass es aufgrund der hohen Fallzahlen zu Meldeverzögerungen kommen könne und daher davon ausgegangen werden müsse, dass die tatsächliche Inzidenz höher liege.

Binnen eines Tages wurden 953 Fälle gemeldet. Am Samstag waren es 3745 und vor einer Woche 1368. Damit haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 314 251 Menschen infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten davon etwa 182.900 als genesen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gest...

