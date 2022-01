Wirtschaft : Handel im Krisenmodus: Zu wenige Käufer in den Innenstädten

Der Einzelhandel leidet seit Beginn der Corona-Pandemie massiv unter Umsatzrückgängen. Zuletzt lagen die Verluste im Weihnachtgeschäft im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zwischen 50 und 70 Prozent. Die Auswirkungen werden sichtbar sein, ist der Verband überzeugt.

Die Situation des Einzelhandels in MV bleibt sehr angespannt. Es kommen zu wenige Käufer in die Innenstädte. „Die Frequenzen sind mehr oder weniger erbärmlich”, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei die Konsequenz aus der Regelung, die derzeit für Läden die sogenannte 2G-Regel vorsieht. Nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zu Geschäften. Ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Optiker, Tierbedarfsläden, Apotheken oder Baumärkte. „Das klassische Zusammenspiel von Handel, Gastronomie und anderen Elementen in Innenstädten funktioniert deshalb nicht”, sagte Teetz. Die 2G-Regelung sei der falsche Weg, denn der Handel sei kein Pandemietreiber. Das gelte für den Lebensmittelhandel genauso wie das Mode- oder Schuhfachgeschäft. Die permanenten Einschränkungen hätten zur Folge, dass viele Einzelhändler während der Krise auf ihr Eigenkapital zurückgreifen mussten. Teetz bestätigte damit eine Studie der Commerzbank, nach der knapp 50 Prozent der Händler in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie auf ihr Eigenkapital, auf staatliche Hilfen oder auch auf Kredite angewiesen sind. Damit würden in manchen Fällen Teile der Altersversorgung aufgebraucht, sagte Teetz. Derzeit sei noch nicht abzusehen, mit welchen Ausfällen durch Geschäftsschließungen zu rechnen ist. Gerade in Tourismusgebieten, in denen es einen großen Prozentsatz von kleinteiligem Handel gibt, hätten Betriebe im Winter geschlossen. Teetz zeigte sich überzeugt, dass die Geschäftsverluste im Frühjahr zu sehen sein werden. Dies deckt sich mit der Commerzbank-Studie, nach der zwei Drittel eine Verödung der Innenstädte durch Schließung kleinerer Läden, Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen befürchten. Dies sei eine Entwicklung, die sich schon vor der Pandemie mit dem zunehmenden Online-Handel abgezeichnet habe, betonte Teetz. Vorher waren die Händler aber noch davon ausgegangen, dass sie für die Umstellung mehrere Jahre Zeit haben....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.