Politik : Hausärzte klagen über Testmüdigkeit in der Bevölkerung

Hausärzte in Nordrhein-Westfalen klagen über eine wachsende Sorglosigkeit in der Bevölkerung im Umgang mit der Corona-Pandemie. „Insgesamt ist wohl in der Bevölkerung eine Testmüdigkeit aufgekommen. Viele, die als Kontaktperson in Quarantäne sein sollten, sind es nicht“, sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Montag). Bislang sind nur geboosterte Kontaktpersonen von der Quarantäne-Pflicht befreit.

Auch die jüngste Stiko-Entscheidung für eine vierte Impfung hätten die Patienten gleichmütig aufgenommen: „Die Patienten überrascht fast nichts mehr.“ Die Frage nach dem zweiten Boostern hätten viele bei der Auffrischimpfung schon gestellt. „Einen erneuten Run auf die Praxen erwarten wir nicht“, sagte Funken. Zugleich kritisieren die Hausärzte das Apot...

