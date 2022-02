Politik : Höchststand bei Corona-Neuinfektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie an einem Tag mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) exakt 5380 neue Ansteckungen. Vor einer Woche waren es 4745. Damit ging in Mecklenburg-Vorpommern entgegen dem bundesweiten Trend die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter nach oben, wenn auch nur noch leicht.

Das Landesgesundheitsamt errechnete 1412,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert bei 1385,2 gelegen, vor einer Woche bei 1356,0. Bundesweit ging die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) den dritten Tag infolge zurück auf nun 1437,5 - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit als ei...

