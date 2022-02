RKI-Studie : Impfquote bei Menschen mit Migrationsgeschichte niedriger

Einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts zufolge ist die Impfquote bei Menschen mit Migrationshintergrund geringer als als bei Personen ohne Zuwanderungsgeschichte. Woran liegt das?

Die Impfquote von Menschen mit Migrationshintergrund fällt einer Erhebung des Robert Koch-Instituts zufolge niedriger aus als bei Personen ohne Zuwanderungsgeschichte. Etwa 84 Prozent der Befragten mit Wurzeln in anderen Herkunftsländern gaben an, mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten zu haben, sagte RKI-Wissenschaftlerin Elisa Wulkotte in Ber...

