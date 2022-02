Politik : Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in MV steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt im Nordosten weiter. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Freitag 1250,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern unter dem bundesweiten Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 1349,5 angab - erneut ein Höchststand.

Auch die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen war im Wochenvergleich höher. Das Lagus meldete 3585 neue Fälle. Das waren zwar 280 weniger als am Vortag, aber über 650 mehr als vor einer Woche. Die nach Altersgruppen höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern weist das Lagus für die Altersgruppe der Sechs- bis Elfjährigen mit 42...

