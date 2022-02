Politik : Inzidenz steigt auf fast 1164: Schärfere Corona-Regeln

Der klare Aufwärtstrend bei der Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch angehalten. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete 1163,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Zahl der täglich gemeldeten neuen Ansteckungen betrug 3863, nachdem am Vortag mit 4223 ein neuer Höchstwert erreicht worden war. Vor einer Woche hatte die Inzidenz lediglich 955,8 betragen. Für ganz Deutschland gab das Robert Koch-Institut (RKI) zur Wochenmitte eine Inzidenz von 1227,5 an.

In den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns wurden dem Lagus zufolge am Mittwoch 290 Corona-Patienten behandelt, 10 mehr als am Vortag; die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen sank demnach seit Dienstag um einen auf 66. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, so dass die Gesamtzahl auf 1650 stieg....

