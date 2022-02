Politik : Inzidenzen im Nordosten steigen wieder: 10 neue Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat in Mecklenburg-Vorpommern wieder leicht zugelegt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Montag 1386,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, dies waren 15,4 mehr als am Vortag.

Die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern registrierten den Angaben zufolge zum Wochenstart 2082 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern des Landes wurden 382 Patienten mit Corona behandelt, einer weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 77 Covid-Patienten, am Sonntag waren es noch 79. Laut Lagus starben in den letzten 24 Stunden zehn ...

