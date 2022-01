Politik : Kommunen: Private Corona-Testzentren meist unbedenklich

Wie aussagekräftig sind die Corona-Abstriche in privaten Teststationen? Zahlen aus Bremen wecken Zweifel. Doch in Niedersachsen sehen die Kommunen wenig Grund zur Sorge.

Corona-Tests in privaten Testzentren sind nach Einschätzung der niedersächsischen Kommunen in der Regel ähnlich zuverlässig wie die in Apotheken und Arztpraxen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Demnach wurden bisher nur vereinzelt Abweichungen bei der Quote der erkannten Infe...

