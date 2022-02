Politik : Kutschaty fordert Eingreifen von Wüst in Impfpflicht-Debatte

Der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) aufgefordert, die Unionsländer bei der Umsetzung der Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal auf Linie zu bringen. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) müsse Wüst seine Unionsländer jetzt „zusammentrommeln, damit das umgesetzt werden kann, was gemeinsam beschlossen worden ist“, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Dienstag in Düsseldorf.

Kutschaty kritisierte Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für die angekündigte vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. „Ich weiß nicht, welche neuen Erkenntnisse Herr Söder jetzt hat, die er vor wenigen Wochen nicht hatte, als er der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Bundesrat selbst zugestimmt hat.“ Die Impfpflic...

