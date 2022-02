Politik : Nordlab mit PCR-Tests beansprucht: Doppelt so viele wie 2021

PCR-Tests am laufenden Band leistet das Hamelner Labor Nordlab. Täglich werden 3500 ausgewertet, mehr als die Hälfte ist positiv.

Das Labor Nordlab in Hameln kommt in der Corona-Pandemie langsam an seine Grenzen. Pro Tag werden rund 3500 PCR-Tests ausgewertet, 24 Stunden läuft der Betrieb. „Diese Woche schießt den Vogel ab, das liegt an diesen hohen Infektionszahlen“, sagte Hans Christian Waldow, als Laborarzt Mitglied der Geschäftsführung. Die Positivquote sei deutlich über 50 P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.