Fussball : Nur 500 Zuschauer: Proficlubs kritisieren Niedersachsens Weg

Niedersächsische Proficlubs wie Hannover 96 oder der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf haben das coronabedingte Festhalten an einer Zuschauer-Begrenzung von 500 Menschen bei Veranstaltungen in Niedersachsen kritisiert. „Verstehen kann ich das alles längst nicht mehr. 15.000 Zuschauer in Magdeburg, bei uns fast keine, das ist doch unlogisch”, sagte der 96-Profifußball-Chef Martin Kind dem „Sportbuzzer”. „Die Leute verlieren den Glauben an die Regeln, wenn sie so uneinheitlich sind.”

Die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien hatten zwar am Mittwoch entschieden, dass Stadien und Hallen deutschlandweit wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden dürfen. So dürfen bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10.000 Menschen dabei sein, heißt es in dem Beschluss. Alle...

