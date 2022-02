Schleswig-holstein : Organisatoren planen großes Wacken-Festival im August

Die Veranstalter bereiten sich nach pandemiebedingter Pause wieder auf ein großes Heavy-Metal-Festival vom 4. bis 6. August im schleswig-holsteinischen Wacken vor. „Wir planen bereits seit Monaten an der nächsten Ausgabe des Wacken Open Air - und das nach der Prämisse, dass wir das Festival so umsetzen können, wie die Fans es kennen und lieben“, sagte Festivalmitbegründer Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur. Die jüngsten Aussagen der Regierungschefs von Bund und Ländern zum Umgang mit der Corona-Pandemie bestätigten sie in ihrem Vorhaben.

„Selbstverständlich arbeiten wir - wie auch in den Jahren vor der Pandemie - eng mit den für uns zuständigen Behörden zusammen, da wir die Sicherheit und Gesundheit aller auf dem Festival Anwesenden als höchstes Gut betrachten“, sagte Jensen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienstag den Öffnungskurs der Landesregieru...

