Fussball : OVG: Bundesligisten haben Klagen noch nicht zurückgezogen

Nach der Ankündigung des Landes Nordrhein-Westfalen, künftig bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien wieder bis zu 10.000 Menschen zuzulassen, haben die Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld ihre Eilanträge beim Oberverwaltungsgericht in Münster bislang noch nicht zurückgezogen. Das sagte am Donnerstag eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Vereine haben am Wochenende Heimspiele und hatten sich Anfang der Woche mit Anträgen zur Prüfung der bis zum 9. Februar geltenden Coronaschutzverordnung des Landes an das Gericht gewandt.

Sollten die Vereine trotz der Zusage von Mittwoch für eine maximale Auslastung von 50 Prozent bei aber nicht mehr als 10.000 Zuschauern an ihren Anträgen festhalten, würde das Gericht aber laut Sprecherin Gudrun Dahme nicht mehr in dieser Woche darüber entscheiden. Die Vereine wie Köln oder Dortmund hatten deutlich höhere Zuschauerzahlen als die jetzt ...

