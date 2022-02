Entzündungssyndrom : Pims: Experte vermutet 1000 Fälle in der Pandemie

Angesichts der hohen Omikron-Infektionszahlen gerade unter Kindern und Jugendlichen sorgen sich viele Eltern vor Folgen wie der schweren Entzündungsreaktion Pims. Was darüber bisher bekannt ist und wie ein Experte das Risiko einschätzt.

Bislang etwa rund 1000 Kinder in Deutschland könntennach Experteneinschätzung in der Pandemie an dem multisystemischenEntzündungssyndrom Pims als Folge einer Corona-Infektion erkranktsein. Gemeldet worden sind seit Mai 2020 rund 660 Fälle (Stand 6.Februar), wie aus einem Register der Deutschen Gesellschaft fürPädiatrische Infektiologie (DGPI) hervorge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.