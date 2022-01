Zusammenhang von Herz und Psyche : Psychokardiologie: So schädlich ist chronischer Stress für das Herz

Chronischer Stress kann auf viele Arten krank machen. Experten erklären, wie sich die Psyche auf die Herzgesundheit auswirkt – und andersrum. Warum Sie auch in stressigen Zeiten auf sich achten sollten.

Ein Herz und eine Seele sein: Dieser Satz gilt auch, wenn es um die Gesundheit geht. „Geht es der einen Seite nicht gut, leidet oft auch die andere darunter“, sagt der Mediziner Prof. Volker Köllner. Manchmal reiche es deshalb nicht, bei der Behandlung nur die eine Seite zu berücksichtigen, so der Chefarzt für Psychosomatik am Reha-Zentrum Seehof in Te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.