Politik : Regierung will über künftigen Corona-Kurs informieren

Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen wird in Schleswig-Holstein über Lockerungen der Corona-Regeln diskutiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wollen am Mittwoch (12.00 Uhr) in Kiel über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona informieren.

Bereits am Sonntag hatte sich Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) für baldige Lockerungen in Einzelhandel und Gastronomie ausgesprochen. „Wir müssen zweifellos vorsichtig bleiben. Aber sobald Kliniken dank der scheinbar milderen Omikron-Infektionsverläufe nicht mehr Gefahr laufen, überlastet zu werden, gibt es für 2G oder 2G plus keine Rechtfertig...

