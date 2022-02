Abschied : „Rosinenbomber“-Pilot mit 101 Jahren in den USA gestorben

Während der Berlin-Blockade flog der Amerikaner Gail Halvorsen regelmäßig in die geteilte Stadt und verteilte Lebensmittel - und Süßigkeiten an die Kinder. Jetzt ist er gestorben.

Der überaus beliebte „Rosinenbomber“-Pilot Gail Halvorsen ist tot. Der US-Amerikaner sei 101-jährig friedlich und im Kreis von Angehörigen gestorben, bestätigte der Direktor seiner Stiftung im Bundesstaat Utah, James Stewart, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Washington. „Das Leben von Gail Halvorsen zeigt wirklich, wie eine Person, die et...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.