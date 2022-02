Politik : Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf knapp 873

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unter der Marke von 1000 und ist im Vergleich zum Vortag auf einen Wert von 872,9 gesunken. Das teilte die Landesmeldestelle am Samstag in Kiel mit. Am Vortag hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen 915,1 und vor einer Woche 949,9 betragen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mit 1388 an.

Es wurden innerhalb eines Tages in Schleswig-Holstein 1696 neue Ansteckungen gezählt, nach 4204 am Freitag und 1626 vor einer Woche. An Wochenenden ist die Übermittlung der Daten jedoch oftmals lückenhaft. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen blieb bei insgesamt 1993 seit Beginn der Pandemie, die der Genesenen beträgt jetzt unge...

