Panorama : Schwesig über Früherkennung: „Vorsorge kann Leben retten“

Die vor rund zweieinhalb Jahren selbst an Krebs erkrankte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat am Weltkrebstag zur Vorsorge ermuntert. Sie wisse, wie schwer eine Krebsdiagnose sei, erklärte die 47-Jährige am Freitag. „Ich weiß aber auch, dass es Hoffnung gibt. Dass es sich lohnt zu kämpfen, um wieder gesund zu werden.“

Prävention und Früherkennung seien wichtig. „Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten, die uns die moderne Medizin gibt“, appellierte die Regierungschefin, die ihre Krebserkrankung überwunden hat. „Gehen Sie zur Vorsorge. Regelmäßig. Und stupsen Sie auch ruhig Ihre Partnerin oder Ihren Partner an, wenn sie oder er das vergisst.“ Vorsorge könne Leben retten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.