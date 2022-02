Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt stabil

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen, aber liegt weiterhin unter 1000: Die binnen einer Woche gemeldete Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Menschen lag am Freitag bei 915,1 (Vortag: 908,0). Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mit 1349,5 an. In Schleswig-Holstein liegt sie seit vergangenen Freitag anhaltend unter der Schwelle 1000.

4204 registrierte Neuinfektionen kamen innerhalb eines Tages in Schleswig-Holstein hinzu - tags zuvor waren es 5290 und vor einer Woche 3997. Es wurden 3 weitere Corona-Todesfälle gemeldet, womit die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1993 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-...

