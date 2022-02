Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch leicht gestiegen - aber den sechsten Tag in Folge unter dem Wert 1000 geblieben. Sie lag bei 897,8 - nach 895,0 am Dienstag. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner noch bei 1008,2 gelegen.

Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Dienstagmorgen 1227,5. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen in Deutschland aus, die in den offiziellen Daten nicht erfasst sind - unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind...

