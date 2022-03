Corona-Impfungen : Stadt Göttingen impft an Autobahnraststätte

Um auf die Notwendigkeit von Corona-Impfungen aufmerksam zu machen, hat die Stadt Göttingen am Samstag ein Impfteam zum Autohof Lutterberg an der Autobahn 7 geschickt. Schon nach einer Viertelstunde seien zehn Menschen geimpft worden, sagte Karsten Meyer-Kirchner vom Impfstützpunkt Göttingen. „Da sind wir sehr zufrieden“, erklärte der Mediziner. Da zuletzt die Nachfrage nach Impfungen relativ gering war, sollte die Aktion die Impfungen wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. An einem Autobahn-Gasthof kämen schließlich viele Menschen vorbei, sagte Meyer-Kirchner.

Verimpft wurden die Impfstoffe der Firmen BionTech und Novavax. Möglich waren sowohl Erstimpfungen als auch alle weiteren Impfungen....

