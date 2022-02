Politik : Tausende gegen Corona-Regeln auf Niedersachsens Straßen

Wieder protestieren in Niedersachsen etliche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Aufrufe zur Solidarität in der Pandemie gibt es indes auch.

Erneut haben mehrere Tausend Menschen am Montag in Städten und Gemeinden in Niedersachsen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Es gab auch zahlreiche Gegendemonstrationen, wie die Polizei mitteilte. Teilnehmer an maßnahmenkritischen Veranstaltungen mussten den Angaben zufolge wiederholt an die Maskenpflicht erinnert werden. Etliche Ordn...

