Zu unliebsamen Schritten gezwungen : Tausende Impfstoffdosen in Niedersachsen vernichtet

Lange Zeit waren die Corona-Impfstoffe Mangelware, nun gibt es die schützenden Spritzen an vielen Orten in Niedersachsen. Das Interesse daran hat stark nachgelassen - und zwingt die Landkreise zu unliebsamen Konsequenzen.

Tausende Corona-Impfstoffdosen sind in den vergangenen Wochen in Niedersachsen wegen zu geringer Nachfrage vernichtet worden. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben, an der sich insgesamt 30 Landkreise und kreisfreie Städte beteiligt haben. Nur sechs der Kommunen gaben an, dass sie bisher noch keinen Impfstoff beseitigen mussten. Wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.