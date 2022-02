Politik : Tierärztekammer: Nachbesserungsbedarf für Corona-Impfungen

Für Corona-Impfungen durch Tierärzte fehlen nach Auffassung der Tierärztekammer Nordrhein noch weitere rechtliche Rahmenbedingungen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Dabei gehe es zum einen um die Frage, ob Tierärzte auch bei Impfungen in den eigenen Praxen haftungsrechtlich abgesichert seien, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach den bisherigen Regelungen wäre das nur in den kommunalen Impfzentren und als Teil von mobilen Impfteams der Kommunen gegeben, erläuterte er.

Zum anderen sei es schwer, für den erforderlichen praktischen Teil der Schulungen Ansprechparnter zu finden. Die Tierärztekammer Nordrhein sei deshalb mit dem Gesundheitsministerium des Landes im Gespräch über verbindliche Regelungen für den praktischen Teil. Die Frage, über welche System die Abrechungen für die Corona-Impfungen erfolgen sollen, komme ...

