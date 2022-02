Politik : Umfrage: Mehrheit in NRW will weiter Maske tragen

Auch ohne Maskenpflicht will einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen weiter Maske tragen. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Bonner „General-Anzeiger“ gaben 57 Prozent an, auch dann noch eine Maske in öffentlichen Räumen wie dem Nahverkehr oder in Geschäftsräumen tragen zu wollen, falls dies nicht mehr verpflichtend sei. Bundesweit fällt das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus: Während 49 Prozent der Befragten angeben, nach Wegfall der Maskenpflicht weiterhin eine Maske in öffentlichen Räumen tragen zu wollen, sprechen sich 41 Prozent dagegen aus. Der Rest (10 Prozent) ist unentschieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt nach eigenen Angaben für seine Umfragen die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen würden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der Bevölkerung gewichtet. Im konkreten Fall wurden vom 14. bis z...

