Politik : Vor Corona-Gipfel: Althusmann fordert verbindlichen Fahrplan

Von den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie pocht Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann auf einen verbindlichen Fahrplan für ein schrittweises Auslaufen bisheriger Beschränkungen. Dies müsse umsichtig und sorgfältig vorbereitet und eingeleitet werden, „wenn die Inzidenzen wie prognostiziert weiter zurückgehen, die Impfquote bei den über 60-Jährigen ansteigt und unsere Krankenhäuser auch in etwa zwei Wochen weiterhin nicht überlastet sind“, sagte der CDU-Politiker am Montagabend auf dpa-Anfrage.

Mehrere Minister der Landesregierung berieten sich am Montag bei einer Videokonferenz mit Experten über die Pandemie. Althusmann betonte, die Belegung der Intensivbetten durch Corona-Patienten bleibe vergleichsweise konstant, eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe nach jetzigem Stand nicht. „Bei einigen Krankenhaus-Patienten wird eine Corona-Inf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.