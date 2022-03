Gesundheit-fitness : Wasser für Menschen und die Umwelt

Wasser ist Leben, sagen viele Leute. Denn unser Körper bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Wir brauchen es zum Trinken, Zähneputzen, Waschen, Kochen oder Spülen. Auch Pflanzen und Tiere können nicht ohne Wasser auskommen.

Weil Wasser so wichtig ist, beobachten die Vereinten Nationen es genau. Zu der Organisation gehören fast alle Länder der Welt. Die Vereinten Nationen schauen nicht nur, ob die Menschen genug sauberes Wasser haben. Sondern etwa auch, dass sich in Seen und Flüssen keine Krankheitserreger ausbreiten. Und dass es ausreichend Wasser für die Umwelt gibt. All...

