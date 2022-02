Wirtschaft : WDR-Podcasterin Franziska Knost erliegt Krebsleiden

Die mit ihrem Podcast „Sick of it - Statements einer Sterbenden“ bekannt gewordene Sprecherin Franziska Knost ist ihrem Krebsleiden erlegen. Sie sei am Donnerstag im Kreise ihrer Liebsten gestorben, teilte der WDR in Köln mit. Die 41-Jährige litt an einer seltenen Genmutation, die diverse Krebserkrankungen begünstigte.

Mit Franziska gehe „ein warmherziger, wahnsinnig cooler Mensch, eine unglaublich tolle Frau“, sagte WDR-Redakteurin Corinna Liedtke. In ihrem Podcast habe die Mutter eines 14 Jahre alten Sohns auf ungeahnt offene und gleichzeitig humorvolle Weise gesellschaftliche Kategorien hinterfragt. Der WDR-Podcast ist seit 18. November 2021 mit sieben Folgen in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.