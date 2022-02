Niedersachsen : Wenig Sonnenschein: Wetter im Norden drückt auf die Stimmung

Der Januar war in Niedersachsen, Bremen und Hamburg ungewöhnlich mild und bewölkt. In den vergangenen Tagen gab es zudem starke Regenfälle. Was kann man gegen den Winterblues tun?

Es ist nicht nur ein subjektives Gefühl: Der Januar war in Niedersachsen, Bremen und Hamburg nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ungewöhnlich mild und arm an Sonnenschein. Viele sehnen den Frühling herbei. Können dunkle Wolken und Schmuddelwetter gar zu psychischen Krisen führen? Zu unterscheiden seien depressiv erkrankte Menschen und solche,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.