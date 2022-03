Unterstützung suchen : Wenn Kinder aus Angst nicht mehr zur Schule gehen

Der psychische Druck für Kinder und Jugendliche hat in der Corona-Zeit zugenommen. Wegen Depressionen oder auch Mobbing schaffen es manche kaum, am Unterricht teilzunehmen. Ein Besuch in einem Projekt für Schulvermeider.

Spontan die letzten beiden Schulstunden schwänzen, weil das Wetter so schön ist - das haben viele Jugendliche schon ausprobiert. Allerdings gibt es auch Kinder, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelingt, regelmäßig in den Unterricht zu kommen. Ursachen für lange Fehlzeiten können familiäre Probleme, Mobbing oder eigene psychische Erkrankung...

