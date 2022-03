Geheime Heilpflanze : Wermut: Was das Kraut alles kann

Wermut kennen viele wohl nur als Getränk. Dabei hat das Kraut zahlreiche weitere positive Eigenschaften und kann die Gesundheit fördern. Wie und wogegen sich Wermut einsetzen lässt.

Wermut findet in vielen verschiedenen Lebensbereichen Anwendung. Zum Beispiel enthalten viele alkoholische Getränke den daraus hergestellten Gewürz- und Kräuterwein. Auch in Tees oder in der Küche wird das Wermutkraut häufig verwendet. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Heilpflanze einiges für die Gesundheit tun kann. Welche Superkräfte...

