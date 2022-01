Tipps für das Arbeiten zu Hause : Wie Sie im Homeoffice gesund und fit bleiben

Das Arbeiten im Homeoffice bringt einige Vorteile, aber auch ein paar Hindernisse mit sich. Mit diesen zehn Tipps sorgen Sie für einen gesunden und ausgewogenen Arbeitsalltag in den eigenen vier Wänden.

24. Januar 2022, 17:07 Uhr

1. Die richtige Ausstattung

Nur wenige Arbeitnehmer besitzen in den heimischen vier Wänden eine optimale Ausstattung für einen gesunden Arbeitsalltag. Einer digitalen Studie des Versicherungsmanagers „Clark” und des Forschungsinstituts „YouGov” zufolge hat nur jeder zehnte Deutsche einen ergonomischen Schreibtischstuhl zu Hause. Lediglich vier Prozent arbeiteten der Studie zufolge an einem Stehschreibtisch.

Eine schlechte Sitzposition und zu langes Sitzen begünstigen jedoch Rückenschmerzen. Sie sollten daher im Laufe des Tages immer wieder für Bewegung sorgen und versuchen, die Sitzhaltung so dynamisch wie möglich zu gestalten. Wenn Sie auch in den kommenden Monaten weiterhin überwiegend von zu Hause arbeiten, ist es ratsam, ein wenig Geld in neue Büromöbel zu investieren. Vielleicht gibt dabei es auch eine finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers. In vielen Fällen können Sie sich diese Anschaffung auch bei der Steuererklärung anrechnen lassen.

2. Die Sitzposition optimieren

Wenn es möglich ist, sollten Sie sich einen festen Arbeitsplatz einrichten, an dem Sie ungestört die Aufgaben des Tages erledigen können. Die AOK-Krankenkasse empfiehlt, den Schreibtisch, Stuhl und Bildschirm so auszurichten, dass Sie aufrecht sitzen und den Blick frontal auf den Monitor richten können. Unter- und Oberschenkel sollten beim Sitzen einen 90- bis 100-Grad-Winkel bilden und die Füße sollten fest auf dem Boden stehen. Zudem rät die AOK zu einer ergonomischen Maus, um für eine gesunde Handhaltung zu sorgen.

3. Für genügend Licht sorgen

Auch optimale Lichtverhältnisse sind für ein gesundes Arbeiten in den heimischen vier Wänden von großer Bedeutung. Am besten ist natürlich so viel Tageslicht wie möglich. Gerade an dunklen Wintertagen und in den Randzeiten Ihrer Arbeit reicht diese jedoch nicht aus. Sie sollten daher für ein gleichmäßig verteiltes Licht sorgen. Eine einzelne Schreibtischleuchte ist daher nicht optimal, da sich Ihr Auge beim Umblicken immer wieder an unterschiedliche Helligkeiten im Raum anpassen muss. Am Arbeitsplatz sollte die Beleuchtungsstärke bei mindestens 500 Lux liegen. Das liefert ein Leuchtmittel mit 1000 Lumen. Mit zunehmenden Alter kann auch ein höheres Beleuchtungsniveau sinnvoll sein. Ob die Beleuchtung im eigenen Büro diesen Wert bereits erreicht, kann man mit einem Luxmeter oder einer Lichtmesser-App für das Smartphone messen.

4. Neue Arbeitsroutinen schaffen

Das Arbeiten im Homeoffice kann auch einige Vorteile mit sich bringen. Fernab der teils jahrelang gefestigten Strukturen im Büro können Sie in der neuen Form des Arbeitens auch neue Rituale und Routinen etablieren. Wenn Sie für ein Meeting vielleicht nur Zettel und Stift benötigen und eher passiver Zuhörer sind, könnten Sie auch per Mobiltelefon an der Sitzung teilnehmen und zeitgleich eine Runde durch den Park drehen und sich dabei eine Bank in der Sonne suchen.

5. Klare Trennung von Arbeit und Freizeit

Generell klagen viele, die im Homeoffice arbeiten, darüber, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben verschwimmen. Um den Arbeitstag besser zu strukturieren, hilft es auch, am Vorabend eine To-do-Liste zu erstellen. Ist das geschafft, sollten Laptop und Handy aus dem Sichtfeld verschwinden, denn dann ist Feierabend. Weitere kleine Rituale helfen zudem, den Arbeitsalltag zu Hause zu strukturieren. So kann es für eine klarere Trennung auch helfen, dass Sie die Jogginghose und den bequemen Kapuzenpullover erst zum Feierabend anziehen.

6. Sport in der Mittagspause

Was im Büro nicht denkbar ist, kann im Homeoffice durchaus eine sinnvolle Möglichkeit sein: Sport in der Mittagspause. Nutzen Sie die Pause für eine Jogging- oder Walkingrunde oder auch eine Yoga-Session und gehen Sie dann frisch geduscht und mit einem freien Kopf wieder zurück an die Arbeit. Es muss nicht immer eine halbstündige Sporteinheit sein. Auch ein Spaziergang in der Mittagspause sorgt für frische Luft und gegebenenfalls können Sie dabei auch noch Ihre Vitamin-D-Speicher ein wenig auffüllen.

7. Gesundes Essen

Die gesunde Ernährung kommt während der Arbeit oftmals zu kurz und Sie greifen im Büroalltag gerne zu Pommes, Pizza, Döner und Co.? Gerade das Homeoffice bietet eine große Chance, diese Gewohnheiten zu überarbeiten und für eine gesunde Ernährung zu sorgen. Vielleicht schaffen Sie es bereits am Vorabend, eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit vorzubereiten, die Sie in der Mittagspause dann nur noch einmal aufwärmen müssen. Und auch ein frisch zubereiteter Salat ist zu Hause schnell verzehrbereit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, täglich mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu essen. Das entspricht rund 400 Gramm Gemüse und etwa 250 Gramm Obst.

8. Powernap nach dem Mittagessen

Wenn die letzte Nacht nicht ganz so optimal verlief und schlichtweg einfach zwei oder drei Stunden zu kurz war, lohnt sich in der Mittagspause auch ein kleiner Powernap, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Machen Sie es sich also auf dem Sofa oder auf dem Bett gemütlich und schließen die Augen.

Wichtig ist, dass Sie bei dem Nickerchen nicht die 30-Minuten-Grenze überschreiten, da Sie sich danach eventuell gerädert fühlen könnten, da Ihr Körper bereits die Tiefschlafphase erreicht hat. Auch abseits der Mittagspause sollten Sie für ausreichend Schlaf sorgen. Schlafmangel wirkt sich sowohl psychisch als auch physisch negativ aus. Daher sollten Sie besonders in stressigen Zeiten im Homeoffice zeitig ins Bett gehen. Zudem sollten Sie vor dem Einschlafen möglichst nicht mehr aufs Handy oder Tablet schauen, da das blaue Licht der Displays zu Einschlafproblemen führen kann.

9. Regelmäßiges Lüften

Je weniger Sauerstoff sich in Ihrem Büro befindet, desto schwerer fällt es Ihnen auch, sich zu konzentrieren. Besonders in kleinen Räumen kann dies schnell der Fall sein. Sorgen Sie daher in regelmäßiges Abständen für frische Luft im Homeoffice. Bereits ein paar Minuten Stoßlüften sorgen wieder für ausreichend Sauerstoff zu Hause. Wenn möglich, sollten Sie sogar „querlüften”, also in der Wohnung oder im Haus gegenüberliegende Fenster gleichzeitig öffnen. Auch eine optimale Raumtemperatur ist wichtig für effektives und ein gesundes Arbeiten zu Hause. Diese liegt idealerweise zwischen 20 und 22 Grad.

10. Kommunikation mit den Kollegen

Auch, wenn Sie Ihre Kollegen im Homeoffice nicht mehr so regelmäßig sehen wie im bisherigen Arbeitsalltag und damit vielleicht das eine oder andere Gespräch bei einer Tasse Kaffee oder in der gemeinsamen Mittagspause wegfällt, sollten Sie eine regelmäßige Kommunikation mit den Kollegen pflegen. Bei dem Austausch auf digitaler Ebene können Sie ebenfalls über aktuelle Probleme sprechen oder auch einmal für ein paar Minuten private Angelegenheiten und Gedanken austauschen.

