Politik : Wieder größere Veranstaltungen und kein 2G mehr im Handel

Die Landesregierung hebt 2G im Handel auf. Dort gilt in Schleswig-Holstein künftig nur noch Maskenpflicht. Im Stadion oder in der Halle sind künftig wieder Tausende Besucher erlaubt. Änderungen gibt es auch für Musiker.

Die Landesregierung hat am Dienstag wie erwartet das 2G-Modell für den Handel aufgehoben. Ab Mittwoch müssen Kundinnen und Kunden in Schleswig-Holsteins Geschäften nur noch eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen, wie die Staatskanzlei am Dienstag nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss berichtete. Das gilt auch für Ladenlokale mit Die...

