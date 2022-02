Politik : Wirtschaft lobt Lockerungsbeschlüsse im Norden

Die Unternehmensverbände in Schleswig-Holstein haben die von der Landesregierung angekündigten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie begrüßt. „Ministerpräsident Daniel Günther hat sich von Beginn an in der Pandemie als sehr guter Kapitän auf der Brücke des Schiffes gezeigt“, erklärte UVNord-Präsident Philipp Murmann am Dienstag. „Der nunmehr angekündigte Weg des Landes zeigt eine echte Perspektive für Wirtschaft und Gesellschaft.“ Dies sei ein maßvoller und vertretbarer Befreiungsschlag, der Zuversicht stifte und zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen werde.

Günther hatte zuvor diverse Erleichterungen für Freizeit, Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport bekanntgegeben, die am 3. März in Kraft treten sollen. Schon an diesem Wochenende fallen Kontaktbeschränkungen für private Treffen weg, wenn alle Teilnehmer von Covid-19 genesen oder gegen das Virus geimpft sind....

