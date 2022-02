Adrenalin-Kick im Winter : Wohltuend oder lebensgefährlich? Was Sie beim Eisbaden beachten sollten

Eisbaden gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Doch der Sprung ins kalte Wasser ist nicht ganz ungefährlich. Mit diesen Tipps können Sie den Trend sicher austesten und schützen Ihre Gesundheit.

Eisbaden ist während der Pandemie zum Trend geworden. Vor allem in den kalten Monaten, wenn die Menschen sich in der eignen Wohnung eingeengt fühlen, lockt der Sprung ins eiskalte Nass. Aber der Kick sollte mit Vorsicht genossen werden. Denn für Unerfahrene kann das Eisbaden auch nach hinten losgehen. Wir zeigen, auf was Sie achten müssen. Fördert Eis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.