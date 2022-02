Politik : Zahl gemeldeter PCR-Tests und Positivquote steigt weiter

Die Zahl der gemeldeten Corona-PCR-Tests im Nordosten sowie der Anteil der positiven Ergebnisse steigt weiter. Laut dem aktuellen Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden in der Vorwoche 54.080 PCR-Tests registriert. Davon fiel den Angaben zufolge mehr als ein Drittel (34,24 Prozent) positiv aus. Beide Werte liegen über den bis dahin höchsten Werten der Pandemie aus der Vorwoche (knapp 50.000 Tests und mehr als ein Viertel positiv).

Die Labore in Mecklenburg-Vorpommern kommen bei der Auswertung von Corona-PCR-Tests an ihre Grenzen. „Die Auslastung der Labore in MV ist unterschiedlich, aber einige haben die Kapazitätsgrenze erreicht”, hatte Karsten Becker, Leiter der Medizinischen Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) am Dienstag erklärt. Ähnlich hatte sich ein Spr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.