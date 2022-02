Auch Gambit gewinnt : Fnatic besiegt G2 Esports zum Start der Valorant Challengers

Zum Start der neugestalteten Challengers-Turnierreihe der Valorant Champions Tour glänzen die Teams von Gambit und Fnatic. Die Berliner Organisation G2 Esports muss hingegen eine Niederlage einstecken.

Neues Jahr, neuer Modus – das gilt für das Challengers-Turnier in Valorant. Das Event der EMEA-Region, in der die europäischen Teams spielen, fungiert als neue Topliga der Region. In ihrem ersten Spiel konnten die E-Sportler von Fnatic einen Prestigeerfolg feiern und G2 Esports mit 2:1-Sieg (13:8;11:13; 13:8) besiegen. „Es war ein gutes Match“, sagte F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.