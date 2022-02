Wenn ich in den Beeten hocke… : Alle Wetter Seit an Seit

Garten-Kolumne von Beate Schöttke-Penke

Drispeth | Wenn ich mit meinen sechs Jahrzehnten Lebenszeit heute auf meine Gartenjahre zurückschaue, dann wird mir deutlich, dass am Anfang meines Gärtnerns die Sehnsucht nach dem Draußensein stand. In meinem Erst-Büro-Job wünschte ich mich bei Sonnenwetter immer an die frische Luft. Und spätestens mit Haus und Garten auf dem Lande gab es in Freizeiten kein Hal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.